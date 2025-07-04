Renault 5 превратили в раллийный Alpine A290

Гоночная модификация стоит более чем вдвое дороже оригинала.

© Alpine

Спортивное подразделение Alpine представило специальную версию своего электрического хот-хэтча A290 на базе Renault 5. Машина получила ряд обновлений и подготовлена к участию в раллийных соревнованиях.

Мотор стандартный — электроустановка на 217 л.с. (300 Н·м). Однако для лучшего распределения мощности и крутящего момента агрегат получил самоблокирующийся дифференциал (LSD, Limited Slip Differential). Доработан был также ZF редуктор.

Модернизации подверглась и тормозная система. Передние диски теперь имеют диаметр 350 мм, а не 320 мм, как на дорожном A290, и оснащены шестипоршневыми суппортами. Задние диски немного меньше, чем раньше, — 280 мм.

Салон автомобиля получил гоночные «ковши» и многоточечные ремни безопасности, защищён каркасом безопасности. Также установлен гидравлический ручной тормоз, который поможет водителю проходить крутые повороты. Для имитации звука бензинового двигателя машина оснащена специальным динамиком.

© Alpine

Стоимость раллийной версии Alpine A290 Rallye начинается от $70 тысяч (5,5 млн рублей). Для сравнения, обычный Renault 5 стоит $31,5 тысяч (2,4 млн рублей).

Дебют A290 Rallye состоится в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 10 по 13 июля. Гоночный хот-хэтч попробует покорить знаменитый подъём на холм длинной 1,8 км и перепадом высот 92,7 метра со средним градиентом в 4,9%.

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