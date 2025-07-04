Renault 5 превратили в раллийный Alpine A290
Гоночная модификация стоит более чем вдвое дороже оригинала.
Спортивное подразделение Alpine представило специальную версию своего электрического хот-хэтча A290 на базе Renault 5. Машина получила ряд обновлений и подготовлена к участию в раллийных соревнованиях.
Мотор стандартный — электроустановка на 217 л.с. (300 Н·м). Однако для лучшего распределения мощности и крутящего момента агрегат получил самоблокирующийся дифференциал (LSD, Limited Slip Differential). Доработан был также ZF редуктор.
Модернизации подверглась и тормозная система. Передние диски теперь имеют диаметр 350 мм, а не 320 мм, как на дорожном A290, и оснащены шестипоршневыми суппортами. Задние диски немного меньше, чем раньше, — 280 мм.
Салон автомобиля получил гоночные «ковши» и многоточечные ремни безопасности, защищён каркасом безопасности. Также установлен гидравлический ручной тормоз, который поможет водителю проходить крутые повороты. Для имитации звука бензинового двигателя машина оснащена специальным динамиком.
Стоимость раллийной версии Alpine A290 Rallye начинается от $70 тысяч (5,5 млн рублей). Для сравнения, обычный Renault 5 стоит $31,5 тысяч (2,4 млн рублей).
Дебют A290 Rallye состоится в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 10 по 13 июля. Гоночный хот-хэтч попробует покорить знаменитый подъём на холм длинной 1,8 км и перепадом высот 92,7 метра со средним градиентом в 4,9%.
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