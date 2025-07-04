Hyundai раскрыла дату мировой премьеры «заряженного» электроседана Ioniq 6 N

Батарейный седан оснащён 641-сильным силовым агрегатом и умеет ездить в режиме дрифта.

© Hyundai

Крупнейший корейский автопроизводитель Hyundai готовится к мировой премьере спортивного электроседана Ioniq 6 N. Публичный дебют новинки состоится уже на следующей неделе в рамках одного из крупнейших автомобильных фестивалей в мире, рассказали в пресс-службе компании.

Премьера пройдёт на Фестивале скорости в Гудвуде, где у Hyundai будет свой собственный стенд с гоночными симуляторами и фотокабинами. На площадке корейской марки с первого дня мероприятия будет выставлен прототип Ioniq 6. Презентация состоится 10 июля в 14:30 по мск.

Hyundai обещает произвести фурор в сегменте электромобилей. Ожидается, что Ioniq 6 N получит двухмоторную силовую установку мощностью 641 л.с.и аккумулятор емкостью 84,0 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 480 км. «Электричка» получит инновационную систему N e-shift, имитирующую работу 8-ступенчатой коробки передач, и девайс N Ambient Shift Light, подсказывающий водителю оптимальный режим работы силовой установки.

Ещё Ioniq 6 имеет устройство имитации звука ДВС с тремя различными вариантами, включая звук турбомотора. Электромотор также получил режим дрифта, помогающий водителю ездить в управляемом заносе. Среди других ключевых отличий — полностью переработанная адаптивная подвеска и более мощные тормоза.

Ioniq — суббренд Hyundai, под которым выпускаются электромобили. Сейчас в линейке шесть моделей, флагманом является среднеразмерный трёхрядный кроссовер Ioniq 9 стоимостью от $66,5 тысяч (5,2 млн рублей).

Hyundai показала голографическое ветровое стекло нового поколения