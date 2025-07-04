Немецкие тюнеры доработали супергибрид Lamborghini Revuelto

Карбона на кузове Revuelto теперь намного больше, а мотор стал мощнее.

© DMC Exotic Car Tuning Limited

Немецкое тюнинг-ателье DMC представило новый аэродинамический обвес для флагманского гиперкара Lamborghini Revuelto. Комплект под названием Integrale не такой дерзкий и вызывающий, как проекты других тюнеров из Германии — Mansory, но определенно заслуживает внимания.

Первый серийный автомобиль Lamborghini, оснащенный подзаряжаемым гибридом, получил ряд аэродинамических доработок. Спереди установлен новый карбоновый сплиттер с аэродинамическими плавниками, панель передка теперь имеет матовые жалюзи из углепластика. Также были модернизированы боковые юбки, которые теперь тоже сделаны из карбона.

© DMC Exotic Car Tuning Limited

Наиболее заметные и интересные изменения произошли сзади. Заводской спойлер теперь крепится на изогнутых карбоновых элементах типа «лебединая шея». А массивный диффузор получил шесть «ребер» из углеродного волокна.

21-дюймовые передние и 22-дюймовые задние колёса экипированы шинами Pirelli P Zero Corsa и доступны в двух вариантах окраса: с матовой или алмазной отделкой или окрашенные в глянцевый цвет.

Мало того, Lamborgini Revuelto ещё и стал мощнее. За счёт новой выхлопной трубы из нержавеющей стали и доработки ПО электронного блока управления отдача силовой установки выросла, причём значительно. Если мотор на стандартном Revuelto выдаёт 1001 л.с., то на Integrale пиковая мощность достигает 1099 «лошадок».

© DMC Exotic Car Tuning Limited

В дополнение к новому обвесу кузова и более мощному двигателю клиенты DMC могут заказать уникальную отделку салона от DMC с новой контрастной просрочкой, обшивкой сидений из кожи или алькантары и лазерной гравировкой логотипов.

Всего будет выпущено 50 комплектов боди-кита Lamborgini Revuelto Integrale. Стоимость каждого дополнения — от $24 990 от $46 980 (1,9-3,6 млн рублей) в зависимости от того, что именно включено в набор.

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