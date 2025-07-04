Лишь один китайский производитель электрокаров может выполнить план продаж в 2025 году

После первого полугодия 2025-го по графику идёт только Xpeng.

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На сегодняшний день на Китай приходится треть глобального рынка электрических автомобилей. Во многом благодаря спросу в Поднебесной суммарные продажи «зелёных» машин в мире вот уже 25 месяцев подряд превышают 1 млн единиц. Однако и китайские автопроизводители до сих пор не до конца понимают этот новый сегмент рынка.

Как сообщает Sina Finance, по итогам первых шести месяцев 2025 года только одна компания из КНР укладывается в годовой план продаж, реализовав за шесть месяцев 50% от запланированного объёма. Речь идёт об Xpeng Motors. Все остальные отстают от собственных целевых показателей, заданных в начале года. И если Xiaomi хотя бы достигла 44%, то Lixiang (Li Auto) на экваторе 2025-го находится на отметке 31,87%, а Avatr и NIO и вовсе выполнили только четверть плана.

Топ-10 китайских производителей электромобилей

Xpeng — 197 189* / 380 000** штук (51,89%); Xiaomi — 157 000 / 350 000 (44,86%); Leapmotor — 221 664 / 500 000 (36,94%); Deepal — 143 000 / 400 000 (35,75%); Lixiang (Li Auto) — 203 938 / 640 000 (31,87%); Voyah — 56 128 / 200 000 (28,06%); Avatr — 59 084 / 220 000 (26,86%); NIO — 114 150 / 440 000 (25,94%); HIMA — 204 172 / 1 000 000 (20,42%); IM Motors — 18 430 / 100 000 (18,43%).

* продано в первом полугодии

** годовой план продаж

Конечно, целевые показатели устанавливаются индивидуально внутри каждой фирмы и сравнивать их, как результаты продаж, смысла нет. Просто одни производители поставили в начале года слишком амбициозную цель, другие преследуют более скромные задачи. Но то, что лишь один из десяти ведущих производителей «электричек» в Китае следует плану, говорит о картине в целом. А именно, пока рынок «зелёных» машин остаётся нестабильным и труднопрогнозируемым.

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