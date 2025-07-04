Продажи легковых авто в России в июне: Lada Largus прибавила на 5659%, Granta лидирует

Названы самые продаваемые легковые автомобили в России в июне

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Автомобили семейства Lada Granta 34-й месяц подряд возглавили рейтинг продаж на первичном рынке в России. По итогам июня бестселлер Волжского автозавода разошёлся тиражом 11 521 экземпляров, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

На фоне общего падения продаж спрос на «Гранту» сократился на 28%, если сравнивать с началом лета прошлого года. Но ещё больше потеряла Lada Vesta, реализованная в количестве 5871 единиц, что в полтора раза меньше, чем 12 месяцев назад. Тем не менее флагман АвтоВАЗа по-прежнему уверенно занимает второе место в рейтинге продаж. Следом идёт самая продаваемая иномарка — китайский кроссовер Haval Jolion сборки тульского автозавода.

Стоит отметить, что впервые в топ-5 модельного рейтинга попал белорусский паркетник Belgee X50. А в плюс в июне вышла только одна модель — Lada Largus. Поскольку в июне прошлого года вазовский универсал был продан в количестве 107 автомобилей, а теперь объём продаж равен 2131 штук, прибавка составила впечатляющие 5659%.

Самые продаваемые автомобили в России в июне 2025 года

Lada Granta — 11 521 единиц (-28%); Lada Vesta — 5871 (-49,3%); Haval Jolion — 3606 (-48,4%); Changan UNI-S / CS55 Plus — 3023 (-23,2%); Belgee X50 — 2713 (-16,3%); Chery Tiggo 4 — 2472 (новая модель на рынке); Geely Monjaro — 2438 (-38%); Lada Niva Legend — 2416 (-20,7%); Lada Largus — 2131 (+5659,5%); Lada Niva Travel — 2438 (-40,1%).

В общей сумме по итогам первого месяца лета в России продано 90 116 новых легковых автомобилей. В сравнении с июнем прошлого года рынок сократился на четверть — на 26,3%.

Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии сократились на 28%