Продажи легковых авто в России в июне: Lada Largus прибавила на 5659%, Granta лидирует
Названы самые продаваемые легковые автомобили в России в июне
Автомобили семейства Lada Granta 34-й месяц подряд возглавили рейтинг продаж на первичном рынке в России. По итогам июня бестселлер Волжского автозавода разошёлся тиражом 11 521 экземпляров, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».
На фоне общего падения продаж спрос на «Гранту» сократился на 28%, если сравнивать с началом лета прошлого года. Но ещё больше потеряла Lada Vesta, реализованная в количестве 5871 единиц, что в полтора раза меньше, чем 12 месяцев назад. Тем не менее флагман АвтоВАЗа по-прежнему уверенно занимает второе место в рейтинге продаж. Следом идёт самая продаваемая иномарка — китайский кроссовер Haval Jolion сборки тульского автозавода.
Стоит отметить, что впервые в топ-5 модельного рейтинга попал белорусский паркетник Belgee X50. А в плюс в июне вышла только одна модель — Lada Largus. Поскольку в июне прошлого года вазовский универсал был продан в количестве 107 автомобилей, а теперь объём продаж равен 2131 штук, прибавка составила впечатляющие 5659%.
Самые продаваемые автомобили в России в июне 2025 года
- Lada Granta — 11 521 единиц (-28%);
- Lada Vesta — 5871 (-49,3%);
- Haval Jolion — 3606 (-48,4%);
- Changan UNI-S / CS55 Plus — 3023 (-23,2%);
- Belgee X50 — 2713 (-16,3%);
- Chery Tiggo 4 — 2472 (новая модель на рынке);
- Geely Monjaro — 2438 (-38%);
- Lada Niva Legend — 2416 (-20,7%);
- Lada Largus — 2131 (+5659,5%);
- Lada Niva Travel — 2438 (-40,1%).
В общей сумме по итогам первого месяца лета в России продано 90 116 новых легковых автомобилей. В сравнении с июнем прошлого года рынок сократился на четверть — на 26,3%.
Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии сократились на 28%