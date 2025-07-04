Экс-президент Ferrari Лука ди Монтедземоло получил работу в McLaren

Полвека Ferrari под управлением итальянского топ-менеджера конкурировала с McLaren на обычных дорогах и гоночных трассах.

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Британский производитель спортивных и гоночных машин McLaren пригласил Луку ди Монтедземоло, несколько десятилетий работавшего в конкурирующей компании Ferrari. 77-летний итальянский топ-менеджер вошёл в обновлённый совет директоров компании, сообщает AutoCar со ссылкой на документ.

Ожидается, что опытный ди Монтедземоло, проработавший в автоиндустрии полвека, будет выполнять консультативные функции. В повседневном управлении компанией он задействован не будет.

Уроженец Болоньи работал в Ferrari с 1973 года, куда пришёл в качестве руководителя гоночной команды Формулы-1 и помощника Энцо Феррари. С 1991 по 2014 годы он занимал пост генерального директора компании. Именно под его руководством Ferrari прошла путь от выпуска таких неудачных моделей, как Mondial и 348, до создания спорткаров мирового класса, среди которых F355 и 550 Maranello. И при нём итальянская марка в конце 90-х и первой половине 2000-х выиграла пять подряд титулов в личном зачёте и шесть раз кряду стала обладателем Кубка конструкторов в Формуле-1.

Ди Монтедземоло покинул Маранелло после конфликта с тогдашним руководителем FCA Automobiles Серджио Маркионне. В течение последних 11 лет он руководил авиакомпании Alitalia и продвигал заявку Рима на проведение летних Олимпийских игр-2024.

Бывший президент Ferrari — значимая, но не единственная именитая фигура в обновлённом совете директоров McLaren Group Holdings. Другим новичком компании стал Торстен Мюллер-Отвос, с 2009 по 2023 годы возглавлявший Rolls-Royce Motor.

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