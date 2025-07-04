В России появятся две новые автомобильные пошлины

Стали известны два новых пункта в законопроекте об индексации сборов на получение водительских прав и регистрацию автомобиля с выдачей номеров.

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С 1 сентября 2025 года список транспортных сборов в России пополнится двумя совершенно новыми платежами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на готовящийся к внесению в Госдуму РФ законопроект.

Планируется ввести госпошлину за выписку из госреестра транспортных средств. Проверить юридическую «чистоту» автомобиля перед покупкой, узнать историю регистрации, наличие ограничений, нахождение машины в залоге или розыске можно будет, оплатив всего 50 рублей.

«Сейчас это бесплатно, чем массово пользуются не только покупатели авто, но и дилеры, перекупщики, негосударственные сервисы получения данных. Более 1,8 млрд запросов в год. Это создает избыточную нагрузку на IT-инфраструктуру МВД», — объяснил источник.

По этой же причине станет платным оформление диагностических карт, подтверждающих, что автомобиль прошёл технический осмотр. По сведениям «Коммерсанта», стоимость составит 500 рублей.

Ранее на этой неделе стало известно, что с 1 сентября текущего года будут проиндексированы действующие госпошлины на получение водительских прав и регистрацию автомобиля с выдачей номеров. Накануне, 3 июля, Правительство РФ утвердило соответствующий законопроект.

В России проиндексируют пошлины за выдачу водительских прав