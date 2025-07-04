Вместительные и экономичные: 8 лучших гибридных автомобилей для большой семьи с детьми

Эксперты СберАвто назвали полуэлектрические автомобили, идеально подходящие для семейных поездок.

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Гибридные автомобили, оснащенные одновременно бензиновым и электрическим моторами, мощные, экономичные, универсальные и безопасные. Но какую модель лучше всего выбрать большой семье с детьми для ежедневных поездок по городу и выездов на дачу, дальних путешествий? На какие параметры стоит обратить внимание? Рассказали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Вместительные гибриды с разной компоновкой салона

Важнейший критерий выбора машины для большой семьи — количество мест в салоне. Для семей с тремя и более детьми идеально подойдут 5- или 7-местные кроссоверы и минивэны с трансформируемым третьим рядом сидений, которые при необходимости можно сложить, увеличив свободное место в багажнике.

Наиболее интересные варианты:

Toyota Highlander Hybrid (4,8 млн рублей)* — 7-местный кроссовер с просторным салоном и большим багажником даже при разложенном третьем ряде.

(4,8 млн рублей)* — 7-местный кроссовер с просторным салоном и большим багажником даже при разложенном третьем ряде. Mitsubishi Outlander Hybrid (2,2 млн рублей) — модель с возможностью коротких поездок в электрическом режиме. Просторный салон и полный привод, один из самых доступных подключаемых гибридов на рынке.

(2,2 млн рублей) — модель с возможностью коротких поездок в электрическом режиме. Просторный салон и полный привод, один из самых доступных подключаемых гибридов на рынке. Tank 500 PHEV (6 млн рублей) — крупный рамный внедорожник с подзаряжаемой гибридной установкой, высоким дорожным просветом и тремя рядами сидений.

(6 млн рублей) — крупный рамный внедорожник с подзаряжаемой гибридной установкой, высоким дорожным просветом и тремя рядами сидений. Toyota Alphard Hybrid (3,8 млн рублей) — минивэн бизнес-класса. Отличается комфортом, вместимостью до семи человек и объёмным багажником.

* медианная стоимость автомобилей рассчитана по собственным данным СберАвто на основе размещенных в 2025-м на площадке предложений: как новых, так и с пробегом.

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Экономичный расход топлива и оптимальный дальность хода

Семьям, которые активно перемещаются на автомобиле на городских и загородных дорогах, важно выбрать экономичный автомобиль с приемлемым запасом хода. Существуют разные типы гибридов, но главное, что нужно учитывать при выборе, – это средний расход бензина, объём бензобака и возможность подзарядки.

Среди наиболее экономичных гибридов можно выделить такие модели, как:

Honda Freed Hybrid (1,2 млн рублей) — компактный минивэн на 6-7 мест. Расход бензина составляет всего 5 литров на 100 км.

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Toyota Prius Alpha (1,3 млн рублей) — удлиненная версия классического универсала с тремя рядами сидений. Идеален для городских условий, средний расход – 4,5-6,5 литров на 100 км.

Безопасность и адаптация к особенностям климата

Семейный автомобиль должен быть безопасным. Во многих гибридах доступны такие электронные помощники, как удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение. Важно также учитывать, как автомобиль ведет себя зимой, есть ли в нём зимний пакет опций, справится ли машина с поездками по пробкам в мороз.

Можно обратить внимание на следующие автомобили:

Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid (4,8 млн рублей) — полуэлектрическая версия популярного семейного кроссовера. Оснащен электронной системой помощи водителю (ADAS) и зимним пакетом опций.

(4,8 млн рублей) — полуэлектрическая версия популярного семейного кроссовера. Оснащен электронной системой помощи водителю (ADAS) и зимним пакетом опций. Hyundai Santa Fe Hybrid (3 млн рублей) — надежный гибрид с просторным салоном, климат-контролем и высоким уровнем безопасности.

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Учтите наличие и доступность сервисных центров

Перед покупкой гибрида обязательно узнайте, есть ли в вашем регионе сервисные центры, специализирующиеся на обслуживании гибридов. Кроме того, покупая автомобиль с пробегом, проверьте остаточную ёмкость аккумулятора. А если машина новая, то выясните условия гарантии и наличие официальной поддержки.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

СберАвто запустил услугу по заказу автомобиля из-за рубежа