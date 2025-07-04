Представлен Ariel Atom 4RR: 525-сильная «ракета» для дорог общего пользования

Спорткар оборудован мотором от Honda Civic Type R, а выглядит как болид Формулы-1.

© Ariel Motor

Британский производитель лимитированных спорткаров Ariel Motor в честь своего 25-летия подготовил мощнейшую модель Atom 4RR. Машина мощностью свыше 500 л.с. выглядит как гоночный болид, но, что удивительно, допущена до дорог общего пользования.

Оснащается машина 2,0-литровой «турбочетвёркой», позаимствованной у самого мощного хэтчбека Honda Civic Type R. Но за счёт перенастроек параметров топливной и масляной систем инженеры английской компании добились увеличения мощности с 315 л.с. (420 Н·м крутящего момента) до 525 л.с. (550 Н·м). Динамические характеристики пока не обнародованы. Но учитывая, что новинка мощнее обычного Ariel Atom 4R на 120 сил, разгон до «сотни» наверняка будет меньше 2,7 секунды, а максимальная скорость превысит 270 км/ч. Именно такие скоростные показатели демонстрирует стандартная «четвёрка».

Ariel Atom 4RR совсем не похож на среднестатистический суперкар. У него нет дверей, крыши, а в салоне нет ни кондиционера, ни даже экрана мультимедийной системы – только чистое удовольствие от вождения этого супербыстрого автомобиля. А открытые колёса, переднее крыло, гигантский задний спойлер и боковые воздухозаборники придают Atom 4RR вид болида Формулы-1.

Стоимость Ariel Atom 4RR будет объявлена отдельно.Тираж жёстко ограничен – всего 25 экземпляров в честь юбилея компании.

Ariel Motor специализируется на мелкосерийном выпуске спортивных автомобилей. Компания небольшая: на заводе в графстве Сомерсет в Англии работают всего 50 сотрудников, и все экземпляры они собирают вручную. Тем не менее Atom 4RR — уже седьмая модель в 25-летней истории фирмы. До сих пор самым мощным оставался болид 400-сильный Atom 4R, дебютировавший в 2023 году.

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