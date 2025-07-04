Ввоз новых иномарок в Россию вырос на 45% за один месяц

Стало известно, сколько машин поступило в нашу страну из-за рубежа в июне.

© Global Look Press

Российские автодилеры и частники в июне ввезли в страну 25,8 тысяч новых легковых автомобилей возрастом до трёх. Это третий показатель с начала текущего года, поставки большего объёма были только в январе и марте.

Свежие данные по импорту новых автомобилей в России были представлены в ходе стрима «Автостат. Оперативка». Отмечается, что в годовом выражении поставки сократились сразу на 63%. Однако если сравнивать с маем текущего года, то импорт буквально за один месяц увеличился на 45%

Поставки новых легковых автомобилей в Россию в первом полугодии 2025-го

Январь — 31,9 тыс. штук

Февраль — 16,2 тыс.

Март – 23,8 тыс.

Апрель – 33,8 тыс.

Май – 17,8 тыс.

Июнь — 25,8 тыс.

74% импортированных автомобилей в июне – из Китая. На втором месте по поставкам идёт Киргизия с долей 9,8%, на третьем — Южная Корея, на машины из которой приходится 4,9% от всего импорта. Замыкают топ-5 самых популярных каналов поставок — Белоруссия и Казахстан с долей 3,9% и 3,5% соответственно. Самой популярной импортируемой моделью стал китайский кроссовер Changan UNI-S, а Changan возглавила марочный рейтинг.

Если говорить о поставках автомобилей с пробегом, то в июне в Россию было ввезено 39,6 тысяч «бэушек». Импорт вырос на 20% в сравнении с июнем прошлого года, а относительно мая увеличился на 6,7%. Самой популярной маркой стала Toyota, тогда как компактвэн Honda Freed занял первое место среди наиболее востребованных моделей. Большего всего машин, 48,1%, завезено из Японии, следом располагается Корея — 22,7%, Китай третий с долей 14,2%.

Суммарно в июне в Россию завезено 65,4 тысяч легковых автомобилей — новых и с пробегом. Это второй показатель за всё полугодие после марта, когда объём составил 87,4 тысячи машин.

Какие новые модели Honda можно купить в России в 2025 году: характеристики и цены