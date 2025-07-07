Новый Chevrolet Trax: бюджетный кроссовер по цене ниже китайских авто

Бюджетный кроссовер Chevrolet Trax второго поколения появился в продаже в России. Как сообщает «Автоновости дня», ряд компаний готовы поставить автомобиль под заказ в рамках параллельного импорта по цене от 1,9 млн рублей.

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Chevrolet Trax — среднеразмерный пятидверный внедорожник. Автомобиль комплектуется 137-сильным 1,2-литровым бензиновым турбомотором, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Сейчас объявления о поставке автомобиля есть на одном из сайтов бесплатных объявлений. Компания из Владивостока предлагает привезти Trax под заказ за 1 млн 914 тысяч. Вероятно, речь идет о версии RS — на опубликованных продавцом снимках можно увидеть характерную решетку радиатора, шильдики и черный кожаный салон с красными ставками. Также в автомобиле имеются цифровая приборная панель, автопарковщик, люк, система дистанционного запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Другая владивостокская компания предлагает привезти Trax в стандартной комплектации за 2,1 млн рублей. В таких авто установлена аналоговая приборная панель, 17-дюймовые стальные диски, а салон отделан тканью. Из опций есть круиз-контроль, кондиционер, камера заднего вида, а также медиасистема.

Таким образом, Trax можно приобрести дешевле, чем схожие по габаритам китайские автомобили. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max продается по цене от 2,68 млн рублей, Jaecoo J7 — от 2,95 млн рублей, а Soueast S0 — от 3,09 млн рублей.