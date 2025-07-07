Stellantis отозвала более миллиона дизельных автомобилей в Европе

Stellantis решил отозвать более миллиона дизельных автомобилей в Европе из-за проблем с цепью распределительного вала. Как сообщает Reuters, речь идет о машинах Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall, DS и Fiat, выпущенных с октября 2017 года по январь 2023 года.

Речь идет об авто, которые укомплектованы 1,5-литровым двигателем BlueHDi. Он был разработан еще до слияния PSA Group и Fiat Chrysler в 2021 году. Выяснилось, что у некоторых экземпляров может быстро изнашиваться цепь распредвала. В лучшем случае это грозит появлением дополнительного шума, а в худшем — разрывом детали.

Компания полностью покроет затраты на детали и работу, однако это касается только тех авто, техническое обслуживание которых проводилось в соответствии с рекомендациями. Автопроизводитель также разработал специальное приложение, которое может обнаружить возможную проблему с цепью путем анализа шума двигателя.

По информации Stellantis, под отзыв попадают по меньшей мере 930 тысяч автомобилей во Франции и 117 машин в Бельгии. Вместе с тем общую для всей Европы цифру в компании не назвали.