Xiaomi SU7 Ultra впервые зарегистрировали в Европе

Xiaomi завершила первый «легальный» дорожный тест SU7 Ultra в Европе. Как сообщает CarNewsChina, в Германии зарегистрировали авто с номерным знаком «M SU7088E» — это первый электрокар китайской корпорации, который ездит по Европе с полным одобрением регуляторов.

Сейчас президент Xiaomi Group, глава подразделения смартфонов и управления брендом Лу Вейбинг находится в Европе. Он поехал туда в командировку для изучения ситуации на местном рынке и оценки спроса на китайские электромобили. Накануне он заявил в социальных сетях, что протестировал зарегистрированный в Мюнхене SU7 Ultra.

На своей странице в китайском мессенджере Weibo Лу Вейбинг отметил, что номер для машины был выбран специально. «M» в нем отсылает к Мюнхену и Mi, бренду Xiaomi. SU7, соответственно, выбрано в честь модели автомобиля. Означают ли что-то последние цифры номера — неизвестно.

Напомним, что в июне Xiaomi заявила, что SU7 Ultra прошел тест на трассе в Нюрнберге, завершив круг за 6 минут и 22 секунды. Утверждалось, что машина стала третьей по времени тестового заезда. Также была проверена обычная массовая версия с опциональным Track Professional Package — у нее ушло на круг 7 минут 4 секунды. Производитель подчеркивал, что автомобиль стал самым быстрым серийным электрическим седаном.

Ранее Лу Вейбинг заявлял, что Xiaomi EV планирует начать экспорт своих авто в Европу к 2027 году. При этом гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь после отмечал, что компания начнет экспансию за пределы китайского авторынка лишь после того, как сможет на нем закрепиться.