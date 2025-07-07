Дилер рассказал о перспективах Chery Tiggo 7L с полным приводом

Доля продаж полноприводной версии Chery Tiggo 7L в России может составить 40-45% от общих продаж модели. Как сообщает агентство «Автостат», такое мнение высказал директор «Авилон Chery» Олег Сережников.

Эксперт сделал свой вывод с учетом спроса на предыдущую модель Chery — Tiggo7 PRO Max. По его оценке, целевая аудитория Tiggo 7l представляет собой преимущественно семейных людей в возрасте от 35 до 45 лет, которые любят путешествовать.

«Для них это уже не первый автомобиль, и клиенты уже имеют опыт эксплуатации полноприводного кроссовера», — добавил Сережников.

Директор компании добавил, что доля Tiggo 7L от всех розничных продаж бренда может достигнуть до 35%.

Напомним, что Tiggo 7L начали продавать в России 18 апреля. Внешне машина отливается от стандартного Tiggo 7 увеличенной на 40 мм длиной кузова за счет увеличения размера багажного отделения. Машина оснащена 1,6-литровым турбодвигателем на 150 л.с., который работает в паре с «роботом». Разгон полноприводной версии до 100 км/ч составляет от 9,8 секунды. Цена на машину начинается от 2 млн 580 тысяч рублей.