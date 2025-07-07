В России снизились цены на автомобили Haval

Цены почти на все модели китайского бренда Haval упали в начале июля. Как сообщает «Автоновости дня», снижение составило от 50 до 400 тысяч рублей или от 2,3 до 9,9%, однако в большинстве случаев оно оказалось «перекрыто» отказом от прямых скидок.

Так, компактный кроссовер Haval Jolion подешевел в комплектациях 2025 года. В частности, цена базовой версии Comfort упала на 150 тысяч рублей, а у остальных — на 200 тысяч рублей. Таким образом, приобрести машину можно по цене от 1 млн 999 тысяч рублей за Comroft с «механикой» до 2 млн 749 тысяч рублей за полноприводную Tech+ с «роботом».

Однако нельзя сказать, что машина стала доступнее — у версий 2025 года больше нет прямых скидок. Базовую версию можно было приобрести с дисконтом в 150 тысяч рублей, а остальные — со скидкой в 250 тысяч рублей. На кроссоверы 2024 года прямых скидок не было, а цены на них не изменились — от 1 млн 799 тысяч за Comfort до 2 млн 599 тысяч рублей за Tech+.

На Haval M6 в комплектациях прошлого года цены упали на 50 тысяч рублей, а в версии 2025 года — на 180 тысяч рублей. Однако у них также исчезли скидки, из-за чего прошлогодние версии продаются фактически по той же цене, а новые — на 20 тысяч рублей дороже. Например, купить модель 2024 года с «механикой» можно за 1 млн 979 тысяч рублей, а версию 2025 года — за 1 млн 999 тысяч рублей.

В случае Haval F7 снижение коснулось версий обоих лет: машины 2024 года выпуска подешевели на 200 тысяч рублей, а машины 2025 года — на 150 тысяч рублей. Однако с отменой скидок дешевле стали только «старые» авто — на 50 тысяч рублей. Сейчас приобрести Elite 2024 года можно за 2 млн 649 тысяч рублей, а топовый Tech+ того же года выпуска — за 3 млн 449 тысяч рублей. Более свежие машины в тех же комплектациях стоят 2 млн 699 тысяч рублей и 3 млн 499 тысяч рублей соответственно. Схожая ситуация наблюдается и с Haval F7X — Premium можно купить за 3 млн 349 тысяч рублей, а Tech Plus — за 3 млн 549 тысяч рублей. Снижение составило 150 тысяч рублей, но выгода перекрывается отсутствием дисконта.

На Haval H5 цены упали сильнее, чем на остальные модели — на 200 тысяч рублей в бензиновых версиях и на 400 тысяч рублей для дизельных. Однако скидка здесь тоже значительно уменьшилась: с 200 тысяч до 100 тысяч рублей для первых и с 400 тысяч рублей до 50 тысяч рублей для вторых. Фактически они стали доступнее на 100 тысяч и на 50 тысяч рублей соответственно. Например, бензиновую и дизельную Elite можно купить за 3 млн 599 тысяч рублей, а комплектации Premium с обоими видами двигателей продаются по 3 млн 899 тысяч рублей.