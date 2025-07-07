Xpeng собрала 10 тысяч предзаказов на кроссовер G7 всего за несколько минут

Китайская компания Xpeng анонсировала новый среднеразмерный электрический кроссовер G7. Как сообщает портал CarNewsChina, первые 10 тысяч предзаказов были собраны всего за 9 минут.

© Xpeng

Габариты кроссовера составляют 4892×1925×1655 мм, а колесная база – 2890 мм. Заднеприводный электрокар оснащен одним двигателем мощностью 218 кВт — мощности мотора хватает, чтобы развивать скорость в 100 км/ч всего за 6,5 секунд. На выбор покупатели могут приобрести версию с аккумулятором с запасом хода на 602 км или на 702 км.

У самой богатой комплектации Ultra имеются три чипа Turing AI, которые совместно выдают 2250 TOPS. Для сравнения, у популярных конкурентов, Tesla Model Y и Xiaomi YU7, всего 720 и 700 TOPS соответственно. Внутри — большой AR-дисплей от Huawei, который поддерживает навигацию с помощью дополненной реальности и предлагает динамические подсказки.

Цена на старте составила 195,8 тысяч юаней (около 2,15 млн рублей), а предзаказавшим потребовалось внести депозит в 5 тысяч юаней. По сравнению с вышеупомянутыми Model Y и Xiaomi YU7, цена на машину Xpeng ощутимо ниже — на 8-9 тысяч долларов.