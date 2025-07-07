Стало известно, когда выйдет новая Toyota Celica

Новая Toyota Celica, также известная как проект 710D, увидит свет в апреле 2028 года. Как сообщает Best Car Web, машина получит 2,0-литровый мотор нового поколения и станет способом продемонстрировать развитие технологий японского автогиганта.

Двигатель получил кодовое обозначение G20E. Известно, что мотор способен развивать 400 л.с., а работать он будет исключительно на бензине, без использования гибридных технологий. В паре с ним будет еще одно новшество Toyota — 8-ступенчатая автоматическая коробка передач DAT. Однако «автомат» будет лишь альтернативой для привычной для фанатов Celica «механики» — проект 710D продолжит традицию и будет оснащаться и этим видом коробки.

Габариты машины составят 4400 x 1860 x 1230 мм, колесная база — 2600 мм, а масса автомобиля — 1300 кг. Сам кузов на концепте получился спортивным — широкая решетка радиатора, передние фары острой формы, низкие пороги и тонкие колесные арки. Какие еще решения применят в купе — пока неизвестно.

Ориентировочная стоимость новой Toyota Celica составит от 8 до 10 млн йен (4,3-5,4 млн рублей).