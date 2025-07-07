В России представили футуристичный Changan CS75 Plus IV

В Екатеринбурге состоялась презентация китайского кроссовера Changan CS75 Plus четвертого поколения. Об этом рассказал Telegram-канал «Китайские автомобили».

© Telegram-канал «Китайские автомобили»

Автомобиль был представлен на Российско-Китайском ЭКСПО 2025. Новый Changan CS75 Plus получил двухлитровый двигатель на 235 лошадиных сил и восьмиступенчатую коробку-автомат.

У автомобиля полный привод, реализованный благодаря многодисковой муфте BorgWarner на задней оси. Автомобиль оснастили тремя внедорожными режимами движения: «Снег», «Грунт» и «Песок».

По данным «Китайских автомобилей», стоимость полноприводного CS75 Plus IV будет «незначительно выше» третьего поколения.

Ранее «Китайские автомобили» рассказали, что особенностью Changan CS75 Plus IV стал футуристичный салон с блоком из трех мониторов. Издание отмечало, что механических кнопок в салоне авто почти нет и все функции выведены в массивные сенсорные экраны.