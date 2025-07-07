Zeekr готовится выпустить версию 001 FR с мощностью свыше 2000 л.с.

Премиальное подразделение Geely — Zeekr — готовится к выпуску новой версии гиперкара 001 FR. Об этом сообщает портал CarNewsChina со ссылкой на утечки от ряда автомобильных блогеров.

Напомним, что Zeekr 001 FR дебютировал в октябре 2023 года. Полностью электрический автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,02 секунды, а мощность силовой установки достигает 1300 сил. Машина продается по цене от 769 тысяч юаней (более 8,4 млн рублей).

По слухам, новая версия автомобиля будет еще быстрее — по словам автоблогеров, выходная мощность может превысить 2000 л.с. Если это окажется правдой, то Zeekr станет первым китайским автобрендом, который смог преодолеть эту планку. Также производитель собирается модернизировать корпус в сторону снижения веса. Все эти изменения потребуют дополнительной калибровки как базы автомобиля, так и тормозов и шин.