Nissan планирует начать экспорт электромобилей из Китая

Японский автоконцерн Nissan Motor планирует с 2026 года начать экспорт электромобилей из Китая в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, чтобы улучшить свои финансовые показатели. Об этом пишет CarNewsChina.com.

По данным издания, 25 июня китайская Dongfeng Motor объявила о создании совместного предприятия с NCIC (дочерней компанией Nissan, полностью принадлежащей компании) для участия в автомобильном экспортном бизнесе.

При этом 60% акций принадлежат NCIC. Чтобы снять ограничения на экспорт китайских машин в ряд стран Nissan необходимо будет изменить спецификации их программного обеспечения.

«Среди электромобилей, запланированных к экспорту, есть среднеразмерный седан N7 , первый электромобиль, разработанный и произведенный совместным предприятием Nissan в Китае, который уже показал высокие продажи», - отмечается в статье.

Кроме того, Nissan на фоне финансовых проблем планирует представить на китайском рынке и другие электромобили, а также гибридные автомобили, включая свой первый электрический пикап. В мае компания также озвучила план восстановления бизнеса, который включает сокращение 20 000 рабочих мест и объединение заводов.

Ранее стало известно, что автоконцерн Nissan Motor, ушедший с российского рынка в 2022 году, подал заявки на регистрацию товарных знаков. Они поданы по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, которые охватывают транспортные средства, производство, оптовую и розничную торговлю, а также финансовые услуги.