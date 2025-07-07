Maserati готовит мировую премьеру в Гудвуде

Итальянский производитель люксовых авто Maserati готовится представить новый суперкар на Фестивале скорости в Гудвуде. Об этом сообщает 32 Cars.

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Отмечается, что автопроизводитель готовит целое шоу, главной темой которого станет сочетание технологий будущего и огромного наследия бренда. В ходе мероприятия будет показан новый суперкар — известно, что он был разработан в Модене. Другие подробности новинки пока не раскрываются, но небольшой тизер в социальных сетях намекает, что Maserati готовится представить публике новый электромобиль.

Помимо этого, компания также выведет на трассу три уже известные модели: открытый GranCabrio, дорожную версию гоночного болида GT2 Stradale и лимитированную модификацию гиперкара MCXtrema, который был выпущен тиражом всего в 62 штуки. Все три автомобиля пройдут двухкилометровую трассу Хиллклайм — знаменитый своей сложностью вызов как для автомобилей, так и для пилотов.