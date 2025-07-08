Эксперты назвали возможную цену Lada Azimut

Цена новой Lada Azimut может составить от 2,3 до 3 млн рублей. Как сообщает «Автостат», об этом заявили опрошенные эксперты.

Управляющий директор LikeAvto Юлиан Гаврилов считает, что стартовая маркетинговая комплектация автомобиля будет стоить до 2 млн рублей, а максимальная — от 2,5 до 2,7 млн рублей. Он отметил, что традиционно кроссоверы стоят дороже, чем седаны на той же платформе. Связано это как с конструктивными особенностями, так и с высоким спросом.

«Как правило, разница в цене составляет около 15%. Но кроссовер Lada получился довольно технологичным, поэтому я предполагаю, что он будет заметно дороже Vesta», — подчеркнул эксперт.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский назвал схожу оценку. По его мнению, он будет продаваться по цене от 2,3 до 2,7 млн рублей. Шапринский отметил, что это конкурентоспособный диапазон цен для сегодняшнего авторынка с учетом технического оснащения Lada Azimut.

Коммерческий директор маркетплейса FRESH Евгений Житнухин отметил, что новый кроссовер позиционируется производителем как самый дорогой в своей линейке. По этой причине новинка АвтоВАЗа будет стоить от 2,5 до 3 млн рублей.