Разработчики «Атома» изучают потребность рынка в различных видах электромобилей

Модульная платформа электромобиля «Атом» позволяет строить машины разных габаритов и с разным типом привода. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил операционный директор по маркетингу проекта Олег Вахромеев, отметив, что сейчас специалисты оценивают потребности рынка в разных видах подобных автомобилей.

Сейчас главной задачей команды остается вывод на рынок базовой версии «Атома», однако в будущем у них есть планы на расширение линейки электромобилей.

«Мы сейчас изучаем, во-первых, потребительский спрос, мы проводим такие первичные фокус-группы — какие машины, в принципе, люди ждут, и, конечно, в будущем планируем делать больше», — уточнил он.

Сама платформа позволяет установить полный привод, а также оснастить машину гибридной силовой установкой. Однако пока конкретных наработок в этом направлении у разработчиков «Атома» нет.

Напомним, что реализацией занимается АО «Кама». В конце 2024 года был представлен первый предсерийный образец «Атома». Сообщалось, что в 2025 году начнет работать сервисный центр для предсерийных моделей — на нем будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Старт серийного производства запланирован на вторую половину 2025 года.