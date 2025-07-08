Прототип нового внедорожника Xiaomi заметили на дорожных испытаниях в Китае

Никита Бородкин

Прототип внедорожника Xiaomi, который может получить название YU9, заметили на дорожных испытаниях в Китае. Как сообщает портал CarNewsChina, судя по снимкам, машина будет шестиместной или семиместной и, по слухам, будет способна преодолевать до 1,5 тысяч километров на одном баке.

Прототип нового внедорожника Xiaomi заметили на дорожных испытаниях в Китае
© David Zorrakino/Zuma/TACC

Напомним, что сейчас в модельной линейке компании есть седан SU7 и внедорожник YU9. Последний оказался крайне востребованным — Xiaomi получила свыше 240 тысяч заказов в течение 18 часов после запуска продаж.

Xiaomi не комментировала разработку YU9, однако, судя по распространяющимся в соцсетях снимкам, компания планирует свое продвижение в премиум-сегменте. Автомобиль заметили в камуфляже на китайских улицах. Отдельные элементы закрыли плотной тканью. Несмотря на это, можно представить габариты кроссовера — порядка 5,3 метров. Таким образом, он должен стать конкурентом для Li Auto L9 и Aito M9.

По слухам, YU9 будет использовать гибридную систему с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электрическими моторами, которые будут обеспечивать полноприводность. Дистанция, на которую хватит запаса батареи, превысит 200 км, а общая дальность на полном баке превысит 1,5 тысячи км. Внутри ожидается цифровые панели управления, в том числе операционную систему HyperOS, которая интегрируется с экосистемой умного дома Xiaomi.

Предполагается, что стоимость YU9 составит от 359,8 тысяч юаней (почти 4 млн рублей) в базовой комплектации. Топовые варианты могут продаваться по цене до 500 тысяч юаней (5,4 млн рублей).