Прототип нового внедорожника Xiaomi заметили на дорожных испытаниях в Китае

Прототип внедорожника Xiaomi, который может получить название YU9, заметили на дорожных испытаниях в Китае. Как сообщает портал CarNewsChina, судя по снимкам, машина будет шестиместной или семиместной и, по слухам, будет способна преодолевать до 1,5 тысяч километров на одном баке.

© David Zorrakino/Zuma/TACC

Напомним, что сейчас в модельной линейке компании есть седан SU7 и внедорожник YU9. Последний оказался крайне востребованным — Xiaomi получила свыше 240 тысяч заказов в течение 18 часов после запуска продаж.

Xiaomi не комментировала разработку YU9, однако, судя по распространяющимся в соцсетях снимкам, компания планирует свое продвижение в премиум-сегменте. Автомобиль заметили в камуфляже на китайских улицах. Отдельные элементы закрыли плотной тканью. Несмотря на это, можно представить габариты кроссовера — порядка 5,3 метров. Таким образом, он должен стать конкурентом для Li Auto L9 и Aito M9.

По слухам, YU9 будет использовать гибридную систему с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электрическими моторами, которые будут обеспечивать полноприводность. Дистанция, на которую хватит запаса батареи, превысит 200 км, а общая дальность на полном баке превысит 1,5 тысячи км. Внутри ожидается цифровые панели управления, в том числе операционную систему HyperOS, которая интегрируется с экосистемой умного дома Xiaomi.

Предполагается, что стоимость YU9 составит от 359,8 тысяч юаней (почти 4 млн рублей) в базовой комплектации. Топовые варианты могут продаваться по цене до 500 тысяч юаней (5,4 млн рублей).