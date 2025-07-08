Цены на все комплектации «Москвича 3» снова выросли
«Москвич» поднял цены на все комплектации «Москвича 3» 2025 года выпуска. Как сообщает «Автоновости дня», машина подорожала на 48 тысяч рублей или на 2,4-2,7%, в том числе в версии с ручным управлением (РУ).
Так, самой дешевой остается комплектация «Стандарт плюс» с механической коробкой передач — 1 млн 851 тысяча рублей. Та же версия, но с вариатором, теперь продается за 1 млн 951 тысячу рублей. «Комфорт» с вариатором — за 2 млн 83 тысячи рублей. «Стандарт плюс» (РУ) для людей с ограниченными возможностями стоит 1 млн 986 тысяч рублей.
Напомним, что в прошлый раз «Москвич» поднимал цены в начале мая. Тогда «Москвич 3» во всех комплектациях подорожал на 38 тысяч рублей, а седан «Москвич 6» — на 53 тысячи рублей. «Москвич 3» с ручным управлением появился у дилеров в начале мая. Он оснащен специальным рычагом, который позволяет управлять педалями газа и тормоза с помощью рук.