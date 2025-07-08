Путин увеличил штрафы за отказ остановить авто по требованию полиции
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию полиции до 10 тысяч рублей. Как сообщает «Интерфакс», наказание вырастет более чем в 10 раз.
Закон вносит поправки в КоАП и устанавливает штраф за невыполнение требования в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, за повторное нарушение водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей. До этого преступление наказывалось штрафом в размере от 500 до 800 рублей.
Также закон дополнил статью 12.21.1 КоАП новыми частями. Теперь в ней предусмотрено административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Если водитель не остановился по требованию инспектора для весогабаритной проверки, то владельца транспортного средства накажут штрафом в размере 600 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за движение тяжелых авто с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков предусмотрены такие же штрафы, но накладываются они на водителя.