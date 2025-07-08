Продажи электромобилей в России значительно выросли

Во втором квартале 2025 года в России выросли продажи электромобилей. Как сообщает Drom.ru, за три месяца было реализовано 2544 машины, что на 37% больше, чем за первый квартал.

Напомним, что 2024 год стал рекордным для продаж электромобилей в России — 17 805 экземпляров. Ключевое место занимала марка Zeekr, которая реализовала 7623 автомобиля. Однако основной спрос пришелся на первое полугодие, а в третьем квартале пошел спад. В первом квартале сбыт обвалился еще сильнее — до 1854 штук за три месяца.

Однако, новый взлет продаж не связан с Zeekr — его доля обвалилась до 29% и составила 750 машин. При этом иных претендентов на лидерство, как оказалось, нет: некоторые прежние игроки существенно увеличили сбыт, однако не бьют рекордов. Например, BYD увеличила продажи в два раза, до 125 штук, а Geely — втрое, до 135 машин.

Более чем вдвое выросли продажи электрических моделей Evolute: с 164 до 397 штук. Интересно, что только 26 из них оказались произведенными в 2025 году. Меньшие объемы показывает «Москвич» с «Москвичом 3е» — 247 штук, из которых 76 были выпущены еще в 2023 году.

Особенная ситуация развивается у бренда Ora. Недавно появилась новость, что в Россию поставили 50 единиц машин этой марки. При этом до этого сообщалось, что что все машины еще 2023 года выпуска. Тем временем Бренд Ora за полгода потерял уже 73% продаж в Китае. Дилеры неофициально подтверждали, что все имеющиеся на российских складах машины выпущены еще два года назад.

Практически на нет сошли продажи электрических Voyah — всего 14 машин. На Mercedes-Benz нашлось 33 покупателя, а на BMW и Audi — 24 и 11 соответственно. Еще меньшие продажи у Nissan, Porsche.