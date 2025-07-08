Продажи Tesla в Китае упали почти на 12%

Американская компания Tesla продала в июне в Китае 61 484 автомобиля, что на 59,3% больше, чем в мае, прервав при этом с помощью экспорта шестиквартальный спад в годовом исчислении. Об этом со ссылкой на данные Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA) пишет CarNewsChina.

По данным CPCA, во втором квартале Tesla продала 128 803 электромобиля в Китае, что на 4,3% меньше, чем в первом квартале, и на 11,7% меньше в годовом исчислении. При этом внутренние продажи на китайском рынке составили 67,2%.

«В июне Tesla China экспортировала 10 115 электромобилей со своего завода в Шанхае, что на 56,2% меньше, чем в мае, когда было экспортировано 23 074 машин, и на 13,9% меньше, чем в прошлом году», - отмечается в статье.

А в целом во втором квартале американская компания экспортировала 62 917 автомобилей, что на 64,9% больше, чем в первом квартале, и на 5,1% больше в годовом исчислении. Таким образом, Tesla China «преодолела шесть последовательных кварталов спада в годовом исчислении», пишет издание.

В начале июля акции Tesla упали почти на 8% в ходе премаркета на бирже Nasdaq на фоне новой ссоры главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов, отметив, что тем, кто участвовал в этой кампании и сейчас голосует за увеличение госдолга «должно быть очень стыдно». В ответ президент США намекнул на отмену субсидирования Tesla, благодаря которому компания смогла избежать убытков в первом квартале 2025 года.