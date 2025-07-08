Geely откроет предварительные продажи гибрида Galaxy A7 EM-i

В пятницу, 11 июля, компания Geely откроет прием предварительных заказов на седан Galaxy A7 EM-i (PHEV) на китайском рынке. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

A7 - первый седан Geely, созданный на базе новой электрической архитектуры Geely Electric Architecture (GEA). Авто оснастили силовой установкой EM-i AI Super Hybrid 2.0 и инновационной кабиной Flyme Auto. Полноценный выход гибридного авто на рынок запланирован на третий квартал 2025 года.

Презентация авто состоялась 19 июня в Китае. Через несколько дней после этого Galaxy A7 EM-i начали поставлять в дилерские центры Geely для демонстрации.

Как отмечает CarNewsChina, седан Galaxy A7 перенял новый стиль Geely с закрытой передней решеткой и светодиодной полосой из 196 элементов, проходящей через переднюю панель. Автомобиль отличается многоспицевыми 19-дюймовыми колесами, традиционными дверными ручками и коэффициентом лобового сопротивления 0,229 Cd, что сопоставимо с Tesla Model 3 первого поколения, подчеркивает издание. Чем меньше Cd, тем лучше аэродинамика: объект легче «прорезает» воздух и тратит меньше энергии на преодоление сопротивления.

Авто можно будет заказать в одном из шести цветов кузова: Enamel Blue, Frost Silver, Ink White, Obsidian Black, Misty Grey и Sky Grey. Габариты седана составляют 4918 миллиметров в длину, 1905 миллиметров в ширину и 1495 миллиметров в высоту, с колесной базой 2845 миллиметров.

Салон A7 будет доступен в трех вариантах: Snow White, Autumn Brown и Misty Grey. Салон получил 15,4-дюймовый 2,5K сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, 12,3-дюймовую приборную панель и двухспицевое многофункциональное рулевое колесо.

Среди других особенностей интерьера - два беспроводных зарядных устройства для телефонов мощностью 50 ватт, физическое управление климатом и громкостью на центральном острове и панорамный люк площадью 0,87 квадратных метра. Пассажиры сзади могут воспользоваться опциями вентиляции, обогрева и массажа.

В салоне установлено 16 динамиков Flyme Sound, а в топовых комплектациях есть система помощи водителю Geely G-Pilot H3. Galaxy A7 оснащен системой, которая объединяет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 82 киловатта (110 лошадиных сил) с электродвигателем мощностью 175 киловатт (235 лошадиных сил).

A7 предлагает два варианта аккумулятора: 8,5 киловатта-час и 18,4 киловатта-час, что обеспечивает запас хода от 70 до 150 километров на электричестве. По данным Geely, авто разгоняется с нуля до ста километров в час за 7,1 секунды.

По данным CarNewsChina, начальная цена A7 составит около ста тысяч юаней (13 900 долларов), для более продвинутых комплектаций - 150 тысяч юаней (20 870 долларов).