В России подешевел китайский пикап GWM Poer
Китайский пикап GWM Poer подешевел на 100-200 тысяч рублей и в рестайлинговой, и в дорестайлинговой версиях. Об этом сообщает «Автоновости дня».
Сами по себе цены на «старый» GWM Poer остались прежними, однако прямая выгода от дилеров увеличилась на 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. В результате комплектация Comfort с «механикой» обойдется в 3 млн 349 тысяч рублей, та же версия с «автоматом» — в 3 млн 499 тысяч рублей, а Premium с «автоматом» — в 3 млн 649 тысяч рублей. Во всех вариантах машина оснащена 2-литровым турбодизелем на 150 л.с.
Обновленный GWM Poer продается в РФ с марта и для него это первая корректировка цены. Стоимость всех трех версий упала на 100 тысяч рублей, а в базовой Elite появилась скидка на ту же сумму. Бензиновая Elite сейчас стоит 3 млн 599 тысяч рублей, бензиновая Premium — 3 млн 899 тысяч рублей, а дизельная Premuim — 3 млн 999 тысяч рублей.