В России подешевел китайский пикап GWM Poer

Китайский пикап GWM Poer подешевел на 100-200 тысяч рублей и в рестайлинговой, и в дорестайлинговой версиях. Об этом сообщает «Автоновости дня».

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Сами по себе цены на «старый» GWM Poer остались прежними, однако прямая выгода от дилеров увеличилась на 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. В результате комплектация Comfort с «механикой» обойдется в 3 млн 349 тысяч рублей, та же версия с «автоматом» — в 3 млн 499 тысяч рублей, а Premium с «автоматом» — в 3 млн 649 тысяч рублей. Во всех вариантах машина оснащена 2-литровым турбодизелем на 150 л.с.

Обновленный GWM Poer продается в РФ с марта и для него это первая корректировка цены. Стоимость всех трех версий упала на 100 тысяч рублей, а в базовой Elite появилась скидка на ту же сумму. Бензиновая Elite сейчас стоит 3 млн 599 тысяч рублей, бензиновая Premium — 3 млн 899 тысяч рублей, а дизельная Premuim — 3 млн 999 тысяч рублей.