Названа дата начала продаж нового внедорожника M-Hero

Компания Dongeng, владеющая автомобильным брендом M-Hero, объявила о дате начала предварительных продаж нового внедорожника M817. Как сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили», они начнутся 17 июля.

M817 является второй моделью бренда. Первой был внедорожник M917, официально представленный в России в 2023 году под названием M-Hero I. Габариты нового авто составят 5100×1998×1899 мм, а колесная база — 3005 мм. В более дорогой версии будет присутствовать адаптивная пневмоподвеска, которая поднимет автомобиль до высоты в 1919 мм.

Автомобиль оснастят гибридной установкой. Два электромотора расположатся на передней и задней осях, а дополнит их 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью в 197 л.с. Общая мощность силовой установки составляет 551 л.с.

M817 также имеет новую архитектуру Tianyuan совместной разработки Dongfeng и Huawei — она объединяет в себе аппаратное, программное обеспечение и облачные технологии. Также у машины будет автопилот от Huawei.