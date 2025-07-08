С российского авторынка исчезают хетчбэки

Сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков заявил, что на российском авторынке почти не осталось хетчбэков «в классическом понимании». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По данным Целикова, за половую половину 2025 года на учет в России было поставлено около 11 тысяч хетчбэков. Это на две трети (66 процентов) меньше, чем за январь-июнь 2024 года. Рыночная доля этого сегмента сократилась до двух процентов.

Целиков связал это с ориентированностью китайских производителей на кроссоверы и небольшим количеством хетчбэков у российского автопрома. Он добавил, что ввозить недорогие модели по альтернативному импорту не выгодно.

Глава АВТОСТАТа рассказал, что в первой половине года в России чаще всего ставили на учет хетчбэки LADA Granta, Solaris KRX и ORA 03. Целиков отметил, что на седаны приходится 17 процентов российского авторынка, а на кроссоверы - 67,4 процента.

Хетчбэк - тип кузова, который отличается наличием единой задней двери, совмещающей крышку багажника и заднее стекло. Ключевая особенность хетчбэка - трансформируемый салон: задние сиденья обычно можно сложить, увеличив пространство для груза. Целиков отметил, что на российском рынке распространены лифтбеки и купеборазные кроссоверы, которые иногда тоже относят к хетчбэкам.