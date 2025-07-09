Bentley представила футуристичный концепт EXP 15

Компания Bentley представила новый концепт EXP 15. Согласно релизу на официальном сайте производителя, первый серийный автомобиль, разработанный на основе продемонстрированных наработок, будет показан публике уже в 2026 году.

© Пресс-служба Bentley

EXP 15 стал первой работой новой дизайн-студии Bentley, созданной в оригинальной штаб-квартире завода 1983 года постройки. На днях фирма представила обновленный логотип бренда — его уже можно заметить на концепте.

Продемонстрированный автомобиль вдохновлен легендарным трехместным Bentley Speed Six 1930 года выпуска, который получил прозвище «Голубой поезд». Однако назвать EXP 15 копией нельзя — машину переосмыслили в духе XXI века, сохранив классические пропорции гран-турера и вместив в него новые технологии.

© Пресс-служба Bentley

Концепт Bentley EXP 15

Так, на своем месте остались длинный капот и смещенный к задней оси салон. Инженеры представили новую интерпретацию культовой вертикальной решетки — теперь она состоит из ромбовидных вырезов, которые сияют благодаря подсветке. Еще более современным внешний вид автомобиля делают светодиодная оптика, современные материалы и выразительные мощные формы.

Салон создавался с применением технологий виртуальной реальности. В компоновке дизайнеры предложили оригинальное решение — трехместная, с одной дверью с водительской стороны и с двумя со стороны пассажирской. Пассажирское кресло слева может поворачиваться, сдвигаться назад или отклоняться для максимального комфорта. В отделке используются шерсть, жаккард и акриловый текстиль. Дополняют их детали из титана, напечатанные на 3D-принтере.

Сама новинка не предвещает конкретную модель, однако задает направление для будущих электромобилей Bentley. В частности, среди них ожидается и полноприводная модель, которая получит большой запас хода и мощную силовую установку.