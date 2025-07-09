Пройти 1,6 млн км и не сломаться: названы самые надежные автомобили

Многие автовладельцы считают, что 150 тысяч миль (порядка 240 тысяч км) — предел для срока службы автомобиля. Autocar привел примеры, которые доказывают, что при должном уходе двигатель сможет прослужить по-настоящему долго, а машина сможет проехать свыше миллиона миль (1,6 млн км) без его замены.

Например, один из таких экземпляров — BMW 325i 1990 года выпуска. Машину купили Mobil Oil для длительных испытаний. Авто недолгое время эксплуатировалось на дорогах, после чего четыре года провело на стенде в исследовательском центре — там BMW подвергали циклическим нагрузкам. В результате двигатель проработал свыше одного миллиона миль, потребовав лишь плановой замены масла.

Другой долгожитель — Hyundai Elantra 2013 года выпуска. Жительница Канзаса проехала на нем миллион миль всего за пять лет, работая курьером. Hyundai официально признал этот результат и подарил женщине новое авто.

Самый известный рекорд принадлежит Volvo 1800S 1966 года выпуска. Машина принадлежит школьному учителю Ирву Гордону из Нью-Йорка. Она проехала более 3,2 млн миль, а Гордона отмечали в Книге рекордов Гиннесса как владельца автомобиля с наибольшим пробегом без смены владельца.

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Также в список автомобилей с пробегом свыше миллиона на одном двигателе вошли:

Volvo 240 DL 1987 года выпуска;

Chevrolet Silverado 1991 года выпуска;

Dodge Ram 2500 1996 года выпуска;

Honda Accord 1990 и 1994 годов выпуска;

Lexus LS400 1996 года выпуска;

Lincoln Town Car 1983 года выпуска;

Mercedes-Benz 240D 1981 года выпуска;

Saab 900 SPG 1989 года выпуска;

Porsche 356C 1964 года выпуска;

Два Toyota Tundra 2007 года выпуска.

Отметим, что владельцы почти всех этих автомобилей отмечали, что регулярно обслуживали мотор, меняли масло, а некоторые проводили его капитальный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях основательного ремонта требовали другие элементы — например, трансмиссия.