Сотни обновленных Xpeng P7 заметили на складе в Китае

Сотни электромобилей Xpeng P7 нового поколения заметили на складе одного из заводов китайской компании. Кадры опубликовал портал CarNewsChina.

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Обновленная модель похожа на старую, однако имеет более угловатый экстерьер. Спереди инженеры установили более острый бампер и решетку радиатора, а наклоненный вниз капот делает внешний вид еще агрессивней. На улучшение аэродинамики работают скрытые ручки и новые легкосплавные диски. Габариты автомобиля составят 5017х1970х1427 мм, а колесная база — 3008 мм.

Xpeng ранее подтверждал, что P7 будет продаваться как с задним, так и с полным приводом. В первых версиях будет использоваться один двигатель мощностью 270 кВт, а во второй его будет дополнять двигатель на 167 кВт на передней оси. У машины будет две батареи на 74,9 кВт*ч и 92,2 кВт*ч

Судя по старым шпионским фотографиям, внутри салона ожидается минималистичный дизайн с компактным рулем, узкой приборной панелью и большим подвижным центральным экраном. У нового P7 должны появиться расширенные функции навигации и помощи водителю, а также площадка для беспроводной зарядки. Фирменное вертикальное открытие дверей останется в качестве дополнительной опции.

Напомним, что официально об обновлении P7 производитель объявил еще в мае. Судя по темпам производства, релиз модели вполне может состояться в августе. Официально Xpeng пока не раскрывала стоимость электромобиля.