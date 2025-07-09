Сотни обновленных Xpeng P7 заметили на складе в Китае
Сотни электромобилей Xpeng P7 нового поколения заметили на складе одного из заводов китайской компании. Кадры опубликовал портал CarNewsChina.
Обновленная модель похожа на старую, однако имеет более угловатый экстерьер. Спереди инженеры установили более острый бампер и решетку радиатора, а наклоненный вниз капот делает внешний вид еще агрессивней. На улучшение аэродинамики работают скрытые ручки и новые легкосплавные диски. Габариты автомобиля составят 5017х1970х1427 мм, а колесная база — 3008 мм.
Xpeng ранее подтверждал, что P7 будет продаваться как с задним, так и с полным приводом. В первых версиях будет использоваться один двигатель мощностью 270 кВт, а во второй его будет дополнять двигатель на 167 кВт на передней оси. У машины будет две батареи на 74,9 кВт*ч и 92,2 кВт*ч
Судя по старым шпионским фотографиям, внутри салона ожидается минималистичный дизайн с компактным рулем, узкой приборной панелью и большим подвижным центральным экраном. У нового P7 должны появиться расширенные функции навигации и помощи водителю, а также площадка для беспроводной зарядки. Фирменное вертикальное открытие дверей останется в качестве дополнительной опции.
Напомним, что официально об обновлении P7 производитель объявил еще в мае. Судя по темпам производства, релиз модели вполне может состояться в августе. Официально Xpeng пока не раскрывала стоимость электромобиля.