Baidu Apollo и Car Inc. запустили первый в мире сервис по прокату беспилотных авто

Каршеринг Car Inc. и компания Baidu Apollo, разрабатывающая автономную платформу вождения, заявили об официальном запуске совместного сервиса, который позволит арендовать полностью беспилотный автомобиль. Об этом сообщает CarNewsChina.

Предлагаемые машины основаны на Baydu Apollo L4. При оформлении заказа пользователь должен указать желаемое время и место посадки в автомобиль, а система сама сопоставит его с ближайшим доступным транспортным средством. Во время поездки человек может гибко изменять маршрут в пределах зоны работы сервиса. Однако, возрастные ограничения для услуги такие же, как и в случае самостоятельного управления авто — человек должен быть 18 лет или старше.

Сейчас парк состоит из автомобилей Apollo Go, в которых могут разместиться до трех пассажиров. Цены будут такими же, как и при аренде обычной машины, а заказать их можно на срок от 4 часов до 7 дней.