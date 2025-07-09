Baidu Apollo и Car Inc. запустили первый в мире сервис по прокату беспилотных авто

Никита Бородкин

Каршеринг Car Inc. и компания Baidu Apollo, разрабатывающая автономную платформу вождения, заявили об официальном запуске совместного сервиса, который позволит арендовать полностью беспилотный автомобиль. Об этом сообщает CarNewsChina.

Baidu Apollo и Car Inc. запустили первый в мире сервис по прокату беспилотных авто
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Предлагаемые машины основаны на Baydu Apollo L4. При оформлении заказа пользователь должен указать желаемое время и место посадки в автомобиль, а система сама сопоставит его с ближайшим доступным транспортным средством. Во время поездки человек может гибко изменять маршрут в пределах зоны работы сервиса. Однако, возрастные ограничения для услуги такие же, как и в случае самостоятельного управления авто — человек должен быть 18 лет или старше.

Сейчас парк состоит из автомобилей Apollo Go, в которых могут разместиться до трех пассажиров. Цены будут такими же, как и при аренде обычной машины, а заказать их можно на срок от 4 часов до 7 дней.