Lucid Air Grand Touring ставит рекорд: электромобиль проехал 1205 км на одном заряде

Премиальный электромобиль Lucid Air Grand Touring преодолел 1205 километров на одном заряде, установив рекорд по дальности хода среди серийных машин на электрических двигателях. Как сообщает «РГ», результат внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Заезд прошел по маршруту Сен-Мориц (Швейцария) — Мюнхен (Германия). Автомобиль двигался по различным типам дорог, от скоростных автобанов до горных серпантинов. В компании не раскрыли все технические детали поездки, однако отмечают, что они были приближены к реальной эксплуатации.

Напомним, что заявленный запас хода Lucid Air Grand Touring составляет до 960 км по циклу EPA. Таким образом, превзойти показатель удалось почти на 250 км. В компании подчеркивают, что ранее при схожих испытаниях им удавалось превзойти стандартный показатель, однако проехать удалось тогда на 160 км меньше.

Напомним, что Lucid Air Grand Touring оснащен электродвигателями суммарной мощностью 831 л.с. Они работают в паре с батареей более чем на 110 кВт*ч. Купить в Европе машину можно почти за 133 тысячи евро (12,2 млн рублей).