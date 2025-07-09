Chery выпустила бизнес-седан Fulwin A9L за 20 тысяч долларов

В июле 2025 года на рынок официально вышел представительский седан Chery Fulwin A9L с плагин-гибридной силовой установкой. Как пишет CarNewsChina, цены на авто в Китае варьируются от 149 900 до 207 900 юаней (от 20 890 до 29 000 долларов).

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Габариты Chery Fulwin A9L составляют 5018/1965/1500 миллиметров, а колесная база - три тысячи миллиметров. Коэффициент лобового сопротивления - 0,23 Cd. Покупатели могут выбрать один из шести цветов кузова: зеленый, серый, красный, серебристый, фиолетовый и черный.

Автомобиль оснащен одним лидаром на крыше (технология, использующая лазерные импульсы для измерения расстояний), тремя радарами миллиметрового диапазона, 11-ю камерами высокой четкости и 12-ю ультразвуковыми радарами для поддержки бортовой системы помощи водителю Falcon 500, которая может реализовать высокоскоростную навигацию на автопилоте и помощь при парковке.

Покупатели также могут выбрать между передним и полным приводом. Электрическая гибридная система Chery Kunpeng C-DM 6.0 работает на базе 1,5-литрового мотора и литий-железо-фосфатных батарей емкостью 33,67 киловатт-час.

В случае с передним приводом электродвигатель мощностью 160 киловатт (215 лошадиных сил) обеспечивает запас хода на электроэнергии в 260 километров. Полный привод оснащен дополнительным задним электродвигателем мощностью 195 киловатт (261 лошадиная сила).

В салоне есть 10,25-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый центральный экран управления. Операционная система - Chery Lingxi Smart Cabin 2.0.

Конфигурации авто включают 256-цветную подсветку салона, девять подушек безопасности, автоматический климат-контроль, голосового помощника на основе искусственного интеллекта и дистанционное управление через мобильный телефон.