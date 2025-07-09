Электрокар Porsche установил рекорд на трассе Шелсли Уолш

Прототип полностью электрического Porsche Cayenne установил рекорд для внедорожников на сложной трассе Шелсли Уолш в Великобритании, преодолев 914-метровый асфальтовый участок за 31,28 секунды. Об этом пишет Newsroom.

Пилот команды TAG Heuer Porsche Formula E Габриэла Йилкова (Gabriela Jílkova) отметила, что автомобиль был отлично управляем на всем протяжении трассы, которая «не прощает ошибок».

«Активная подвеска придает новому Cayenne колоссальную устойчивость и точность. Я чувствовала себя абсолютно уверенно», - пояснила она.

Ширина трассы местами составляет всего три с половиной метра, уклон здесь доходит до 16,7%. Йилкова смогла побить предыдущий рекорд для внедорожника более чем на четыре секунды.

Также электрокар смог пройти первую точку измерения в 18,3 метра за стартовой линией, всего за 1,94 секунды. Ранее такие результаты показывали только одноместные гоночные автомобили с шинами-сликами, созданные специально для этой трассы. При этом окончательная настройка Cayenne Electric еще не завершена.

Также возможности автомобиля протестировал и телеведущий Ричард Хаммонд. Он перевез с помощью электрического Porsche Cayenne 100-летний автомобиль весом свыше 2 тонн. Cayenne Electric легко справился с общим весом груза в 3 тонны, отмечает издание.

Ранее СМИ рассказали, что Porsche Cayenne, на время вошедший в состав штурмовой бригады ВС РФ, успешно выполнил боевую задачу на белгородском направлении. Боец с позывным «Бардак» решил использовать для выполнения задания личный автомобиль и смог добраться на нем до необходимой точки через лесополосу, где застревала другая техника.