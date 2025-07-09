Zenvo показала окончательный дизайн гиперкара Aurora Tur

Датская компания Zenvo показала окончательный дизайн своего гиперкара Aurora в версии Tur, предназначенной для использования на дорогах. Об этом сообщает Motor1.com.

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Напомним, что Aurora презентовали почти два года назад. Проект представляет собой гиперкар с 6,6-литровым 12-цилиндровым двигателем. Он будет производиться в версии Tur и в версии Agil — последняя предназначена для использования на гоночных треках. С тех пор компания продолжала модернизацию дизайна автомобилей.

Новый дизайн выглядит схожим с предыдущим, однако если внимательно присмотреться, то можно заметить изменения в заднем бампере. Теперь там расположился более спортивный диффузор выхлопной трубы, а кронштейн крепления номера переместился ниже. Кроме того, задняя часть машины стала длиннее. Спереди изменения еще менее заметные — они затронули капоты и отверстия под дневными ходовыми огнями.

Отметим, что Tur, несмотря на свое предназначение, будет мощнее Agil. В нем установлены два дополнительных электродвигателя, из-за чего общая мощность достигает 1850 л.с.