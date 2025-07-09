Pagani представил гиперкар ограниченного тиража

Pagani представил Huayra Codalunga Speedster. Как сообщает Motor1.ru, это гиперкар ограниченного тиража, который отдает дань гоночным автомобилям 60-х годов.

Напомним, что купе Huayra Codalunga дебютировало несколько лет назад. На этот раз компания построит 10 гиперкаров на его основе. Глава производителя Орасио Пагани заявил, что машина подойдет для тех, кто выбирает спортивный автомобиль «как символ легкости и импульса».

Отметим, что название Codalunga переводится как «длиннохвост». И это действительно так — у автомобиля имеется внушительная задняя часть, отсылающая к длиннохвостым спортивным прототипам гоночных автомобилей 60-х годов прошлого века. Длинный кузов тогда был способом увеличить максимальную скорость на трассах, вроде Ле-Ман, а прибегали к этому решению производители со всего мира.

В Huayra Codalunga Speedster на выбор представлено две коробки передач — семиступенчатая «механика» и «автомат». Они работают в паре с двигателем V-12: 6,0-литровый мотор выдает мощность в 864 л.с. Вместе с тем у этого гиперкара нет карбонового покрытия корпуса, что вписывается в эстетику прошлых лет. Внутри — новая обшивка салона, рулевое колесо со вставками из красного ветра и передняя панель с ретрофутуристичными элементами.

Pagani не разглашает цену автомобиля, как и дату начала продаж. Там отметили, что все 10 машин будут проданы по частным предзаказам.