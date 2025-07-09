Aston Martin представил новую версию Vantage

Aston Martin представил новую версию своей младшей модели — Vantage S. Согласно релизу на официальном сайте автопроизводителя, поставки обновленного премиального автомобиля начнутся уже в конце 2025 года.

Под капотом у Vantage S используется битурбомотор AMG V8 4.0, форсированный до 680 л.с. Система управления двигателем прошла тонкую настройку, чтобы сделать педаль газа более отзывчивой. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а до 200 км/ч — до 10,1 секунды. Максимальная скорость, как и у начальной версии, составляет 325 км/ч.

Внешне автомобиль претерпел некоторые изменения. Так, на капоте машины появились новые воздуховоды, обеспечивающие более эффективное охлаждение двигателя. Новый диффузор обеспечивает повышение прижимной силы — на максимальной скорости он создает эквивалент 145 кг вместо 101 у базовой версии. Еще 67 кг прижимной силы дает новая аэродинамика днища.

В стандартной комплектации салон отделан алькантарой и кожей, а декоративные вставки выполнены из углеволокна особого плетения. В качестве опции доступна отделка полуанилиновой кожей, либо из нее же, но со вставками из алькантары. Также можно выбрать цвет швов, декоративных накладок и оттенок миниатюрного селектора трансмиссии.