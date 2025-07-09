Эпоха Хорнера завершена: легендарный руководитель покидает Red Bull после 20 лет триумфов

9 июля 2025 года бессменный руководитель и лицо Red Bull Racing на протяжении двух десятилетий — Кристиан Хорнер, неожиданно покинул команду. Это решение ознаменовало конец одной из самых успешных глав в современной истории Формулы 1.

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Хорнер, будучи одним из самых долгоправящих тимм-боссов в нынешнем пелотоне, возглавлял Red Bull с самого её дебюта в чемпионате в 2005 году. Под его руководством скромная команда, начинавшая с позиций аутсайдера, превратилась в настоящую спортивную империю, завоевав 8 чемпионских титулов в личном зачёте и 6 — в Кубке конструкторов. За эти годы красно-синие машины одержали 124 победы, взяли 107 поулов и поднимались на подиум 287 раз — цифры, достойные величайших команд в истории спорта.

Официальные представители Red Bull не стали раскрывать конкретные причины столь резкого решения, ограничившись благодарственным заявлением, в котором подчеркнули, что Хорнер навсегда останется важной частью истории команды.

Путь от аутсайдеров к доминированию: как Хорнер строил чемпионскую команду

Когда в 2005 году известная своими энергетическими напитками компания Red Bull приобрела команду Jaguar Racing, многие скептики сомневались, что новички смогут составить конкуренцию таким грандам, как Ferrari, McLaren и Renault. Однако молодой и амбициозный Хорнер, которому на момент назначения был всего 31 год, сумел совершить невозможное — всего за несколько лет он вывел команду в лидеры чемпионата.

Переломным моментом в истории Red Bull стал переход на двигатели Renault и приглашение в команду молодого немецкого таланта Себастьяна Феттеля. Уже в 2010 году, после напряжённой борьбы с Ferrari и McLaren, Себастьян впервые стал чемпионом мира, а затем повторил этот успех ещё три раза. Таким образом Red Bull повторила рекорд Ferrari, выиграв подряд четыре титула в личном и конструкторском зачетах — достижение, которое до них удавалось только конюшне из Маранелло в начале 2000-х.

После окончания эры Феттеля в Формуле 1 наступила эпоха тотального доминирования Mercedes и Льюиса Хэмилтона, но даже в эти годы Red Bull оставалась грозным соперником. В 2021 году Макс Ферстаппен в ходе одной из самых драматичных чемпионских гонок в истории автоспорта сумел прервать гегемонию Хэмилтона, завоевав свой первый титул. А затем удерживал чемпионство ещё три сезона подряд, подтвердив статус Red Bull как сильнейшей команды новой эпохи.

Почему легендарный руководитель покинул команду? Версии и слухи

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Хотя официальные представители Red Bull воздерживаются от комментариев относительно конкретных причин увольнения, в паддоке активно обсуждаются несколько ключевых версий.

Отец и менеджер Макса, Йос Ферстаппен, на протяжении последних лет открыто критиковал Хорнера. В начале 2024 года даже заявлял, что «команда может развалиться, если Хорнер останется». Некоторые инсайдеры предполагают, что увольнение стало попыткой руководства Red Bull удержать Макса в команде любой ценой.

В текущем чемпионате McLaren явно опережает Red Bull по темпам, а Ferrari демонстрирует впечатляющий прогресс. Команду покинули несколько ключевых технических специалистов, включая легендарного Адриана Ньюи, что могло повлиять на стабильность работы коллектива.

В последние недели в СМИ появилась информация, что Макс Ферстаппен может досрочно расторгнуть контракт с Red Bull и перейти в Mercedes, где его давно ждут в качестве преемника Хэмилтона. Если эти слухи подтвердятся, увольнение Хорнера может быть попыткой Red Bull начать новую эру без своего лидера.

Новая эра Red Bull: кто заменит Хорнера?

Руководство Red Bull уже объявило о масштабных кадровых перестановках. Лоран Мекиес, ранее занимавший пост руководителя дочерней команды Racing Bulls, станет новым CEO Red Bull Racing. Алан Пермейн, опытный инженер и менеджер, работавший в Renault/Alpine, возглавит Racing Bulls.

Что ждёт Red Bull после Хорнера?

Уход Кристиана Хорнера — без преувеличения, одно из самых громких событий в Формуле 1 за последнее десятилетие. Он не просто руководил командой — он создал её с нуля, воспитал двух чемпионов мира и превратил Red Bull в один из самых узнаваемых брендов мирового автоспорта.

Теперь перед командой стоит серьёзный вопрос: сможет ли она сохранить лидерские позиции без своего харизматичного лидера? Не станет ли это решение началом заката эпохи Red Bull? И как скажется этот кадровый переворот на будущем Макса Ферстаппена в команде?

Точного ответа на эти вопросы сейчас не сможет дать никто, однако многие уверены, что у Red Bull впереди непростые времена. Так, бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя заявил, что команду ждет тяжелый период.

«Я думаю, Red Bull ждут большие перемены, и команде действительно нужно многое менять. Учитывая то, как сложно сейчас управлять их машиной, им нужно перестраивать команду. После ухода Эдриана Ньюи (главный конструктор Red Bull, который покинул коллектив в 2024-м году) им нужно выстраивать новую структуру. Думаю, в долгосрочной перспективе у них всё будет нормально, но вот в ближайшем будущем будут трудности – нужно заново собрать команду, нанять подходящих людей» — подытожил Монтойя.