Toyota Gazoo Racing представила новый раллийный болид на сжатом водороде

Toyota Gazoo Racing представила экспериментальный раллийный болид GR Yaris Rally2 H2 Concept. Как сообщает японская компания на своем сайте, двигатель автомобиля работает на сжатом водороде и почти не выбрасывает углекислый газ в атмосферу.

Напомним, что впервые болид на жидком водороде подразделение Toyota представило еще в 2022 году — GR Yaris Rally H2. Тогда машина дебютировала на соревнованиях в Бельгии под управлением Акио Тойоды и Юхи Канккунена. Инженеры продолжили разработку и в результате создали концепт Rally2 H2 — его впервые представят на ралли в Финляндии в рамках чемпионата мира WRC.

Новый автомобиль основан на шасси предшественника, а его двигатель обеспечивает почти нулевые выбросы. Вредные вещества образуются лишь от сгорания моторного масла, однако их количество невелико. При этом мотор производит такие же звуки, как и обычный бензиновый двигатель — в Toyota Gazoo Racing считают это важным для фанатов ралли. Концепт уже тестировался в Финляндии, а после гонок его выставят в сервисном парке Toyota в Ювяскюле в рамках более крупной выставки современных технологий на сжиженном водороде.