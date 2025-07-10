Китайские автобренды за 2025 год могут продать в России до 700 тысяч машин

До 700 тысяч машин китайских брендов могут продать в России в 2025 году. Как сообщает «РГ», к такому выводу пришли эксперты «Газпромбанк Автолизинг», изучив продажи за первую половину года.

В целом результаты полугодия оказались ниже прогнозируемых — было реализовано 569,1 тысячи автомобилей или на 26% ниже показателей прошлого года. Благодаря волне дисконтов китайцам удалось сохранить 55% рынка. На первую десятку популярнейших марок из Китая пришлось 248 тысяч сделок. Оставшиеся почти 50 брендов продали лишь 38 тысяч автомобилей.

Однако в июне в статистике китайских автопроизводителей произошли изменения: как в первой десятке, так и в таблице лидеров в целом. По итогам полугодия рост показали только GAC (+3%) и Jetour (+8%). У остальных снижение составило от -9% до 57%. В частности, у Haval продажи упали на 22% (до 64 тысяч автомобилей), у Chery — на 23% (до 55,3 тысяч), у Geely — на 49% (до 36,6 тысяч).

Специалисты считают, что если к сентябрю ежемесячные объемы продаж автомобилей не восстановятся до 130 тысяч сделок, то по итогам года рынок легковых машин не превысит 1,2 млн единиц. В результате, китайские авто могут продаться 650-700 тысячами экземпляров за 2025 год.