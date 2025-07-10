Названа «архаичная», но добротная копия известного седана за 500 тысяч рублей

Эксперт Сергей Зиновьев назвал Ravon Nexia R3 узбекского завода UzAuto «архаичным», но добротным бюджетным седаном. В публикации для журнала «За рулем» он отметил, что у довольных владельцев не происходило поломок до 130-150 тысяч км, порой даже в подвеске.

Ravon Nexia R3 выпускалась в 2015 по 2020 год. Габаритная длина составляет 4330 мм, а багажник хоть и небольшой, но достаточный — 376. Зиновьев отметил, что машина не имеет никакого отношения к Daewoo Nexia, поскольку в действительности является Chevrolet Aveo с переделанной передней частью и иным набором двигателя и иных агрегатов. Комбинации мотор-коробка идентичны Daewoo Gentra — 1,5-литровый двигатель на 107 л.с. в паре с «автоматом» или «механикой».

Эксперт отмечает, что статистика поломок скудная и разрозненная. Недовольные владельцы пишут о том, что поломаться может что угодно в любой момент, а также высказываются о качестве сборки. Вместе с тем есть и положительные отзывы, а особых жалоб на коррозию нет.