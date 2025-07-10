Стало известно, когда поступит в продажу полностью электрический внедорожник Li i8

Li Auto собирается начать продажи нового шестиместного электрического внедорожника i8 с 29 июля. Как сообщает CarNewsChina, ценовой диапазон составит от 350 до 400 тысяч юаней (3,8-4,3 млн рублей).

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Автомобиль представляет собой средне-большой внедорожник — его габариты составляют 5085х1960х1740 мм при колесной базе в 3050 мм. i8 оснащен двумя электромоторами на 201 и 335 л.с. соответственно, которые работают в паре с батареями емкостью 90 кВт*ч и 97,84 кВт*ч. Их хватит на 670 км и 720 км поездки.

Машина внешне схожа с уже существующим Li Mega, однако отличают модель скрытые дверные ручки, многоспицевые диски и черные боковые зеркала. При этом интерьер пока официально не раскрыт, но, судя по кадрам, он будет белым. Известно, что внутри установлен 15,7-дюймовый центральный экран управления и такой же экран для мультимедиа системы. Компоновка сидений — 2+2+2, а второй ряд поддерживает 14-стороннюю электрическую регулировку и имеют 8-точечную функцию массажа. В центральной консоли есть встроенный холодильник, который поддерживает температуру от 5 до 50 градусов.