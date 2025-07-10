В России продают новый надежный седан Volkswagen дешевле Lada Vesta

Новый седан Volkswagen Lavida XR появился в продаже в России по цене, дешевле Lada Vesta. Как сообщает «Автоновости дня», автомобили, завезенные по параллельному импорту, предлагают по цене от 1 млн 450 тысяч рублей.

© Volkswagen

© Volkswagen

В частности, заказать машину по такой цене предлагает компания из Владивостока. Автомобиль будет в комплектации Outstanding. Судя по снимкам и описанию версии, у иномарки тканевый салон, кондиционер, мультифункциональный руль, цифровая приборная панель, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, электронный стояночный тормоз, фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и литые диски.

© Volkswagen

В публикации отмечается, что авто продается дешевле, чем Lada Vesta. В кузове «седан» российская машина стоит по меньшей мере 1 млн 459 тысяч рублей, а в топовой комплектации — 1 млн 966 тысяч рублей.

© Volkswagen

За 1 млн 750 тысяч рублей Lavida XR можно приобрести в Севастополе и Симферополе. За 1 млн 760 тысяч рублей и 1 млн 860 тысяч рублей его предлагают привезти в Благовещенске, а в Тюмени заказ новой Lavida XR обойдется минимум в 1 млн 930 тысяч рублей.