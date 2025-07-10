Mazda представила третье поколение кроссовера CX-5. Как сообщает Motor1.com, машина стала больше и удобнее, а также лишилась большинства физических кнопок управления.

© Mazda

© Mazda

Новую CX-5 проектировали с нуля. Внешние изменения не так заметны, но по сравнению с предыдущим вариантом у кроссовера увеличилась колесная база, что привело к увеличению общей длинны — до 4690 мм при расстоянии между осями в 2815 мм. Увеличение габаритов также позволило расширить дверные проемы, сделав их удобнее для посадки и высадки. Кроме того, просторнее стал и второй ряд сидений, и багажник.

© Mazda

Отметим, что пока на CX-5 будут устанавливаться 2,5-литровый двигатель мощностью 187 л.с. с «автоматом». Кроме того, машина будет оснащаться полными приводом даже в стандартной комплектации. Однако в 2027 году кроссовер получит новую гибридную силовую установку Skyactiv-Z, которая является собственной разработкой Mazda.

© Mazda

Внутри внедорожник может похвастаться 15,6-дюймовым центральным сенсорным дисплеем — это самый большой экран среди моделей Mazda на данный момент. Кроме него для управления системами автомобиля оставили физические кнопки на руле. Также производитель обещает набор функций помощи водителю, в том числе несколько новых опций.

© Mazda

Цена пока неизвестна. Авторы отмечают, что стоимость Mazda CX-5 2025 года начинается от 30 тысяч долларов, из-за чего новая модель может продаваться по цене от 32 тысяч долларов (2,5 млн рублей). Появиться в автосалонах новинка должна до конца этого года.