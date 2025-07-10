В BMW объявили о подготовке к производству новых аккумуляторов

BMW Group внедряет высокотехнологичное производство новейших высоковольтных батарей Gen6, которые станут основой электрокаров серии Neue Klasse. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В BMW Group уточнили, что разработка аккумуляторов ведется на инновационных площадках в Парсдорфе, Халльбергмусе и Мюнхене. Всего в этом процессе задействованы 750 сотрудников компании.

«Серийное производство BMW iX3, первой модели Neue Klasse, начнется на заводе в Дебрецене в конце этого года, одновременно с производством высоковольтных аккумуляторных батарей на той же площадке. За запуском завода в Дебрецене последует развертывание сборки аккумуляторных батарей в Шэньяне, Ирльбах-Штрасскирхене, Вудраффе и Сан-Луис-Потоси», - пояснили в компании

В BMW Group особо обратили внимание на то, что на пилотных заводах в Баварии внедряются современные производственные процессы, в том числе с использованием расширенных баз данных с поддержкой искусственного интеллекта для оптимизации логистики поставок и контроля качества.

«При производстве наших высоковольтных батарей мы придерживаемся последовательного подхода к нулевому браку. Чтобы достичь этого, в производственный процесс интегрированы высокоинтеллектуальные проверки качества с поддержкой ИИ», - пояснил руководитель отдела производства батарей в BMW AG Маркус Фалльбёмер.

Новейшие разработки будут внедрены на заводах компании по всему миру. Менее чем через два года серийное производство будет развернуто на пяти площадках на трех континентах, заверили в BMW.

Ранее автомобиль BMW iX3 получил пять звезд в краш-тесте Австралийской программе оценки новых автомобилей (ANCAP) по новым критериям 2023 года. При этом ANCAP отметили, что пятизвездочный рейтинг безопасности применяется к автомобилям BMW iX3, выпущенным до 1 января 2024 года.